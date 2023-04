Prada desahucia que el presidente Arce interceda para que exministra Roca salga del país; la decisión es de la Justicia

La ministra de Presidencia también explicó que las situaciones de Luis Arce (cuando salió del país para hacerse una atención médica durante el gobierno de Áñez) y de Roca no son iguales . Arce salió con un salvoconducto tramitado con México , amparado por el derecho internacional, mientras que Roca está en el país sometida a un proceso judicial y por lo tanto, será la Justicia la que determine si puede salir o no. Aclaró que el gobierno de Arce no obstaculizará su salida si así se dictara.

Dijo que la jefa de Gabinete del presidente recibió la carta que fue enviada por la exministra de Salud al dignatario de Estado, la cual fue respondida. En la misiva señala que el Gobierno nacional no tiene observación alguna a la emisión de un documento que Roca requiera y que tampoco obstaculizaría su salida al exterior si así lo viabilizan las instancias correspondientes como es el Órgano Judicial.



Desde 2021, la exministra de Salud en la gestión de Jeanine Áñez cumple una orden de arresto domiciliario en Santa Cruz, acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso de un presunto sobreprecio en la compra de ‘respiradores chinos’.



“No me canso de decir que soy inocente, yo llegué al Ministerio y ya los equipos habían sido adquiridos”, dijo Roca en el video que compartió en redes sociales este miércoles, y en el que recordó que en tres oportunidades la justicia le negó el permiso que pide para atender su salud.



La expresidenta Jeanine Áñez se pronunció sobre la salud de Roca y afirmó que durante su mandato otorgó salvoconducto al exministro de Economía y ahora presidente del Estado (Luis Arce) “respetando los DDHH y protocolos internacionales, para que reciba el tratamiento que necesitaba en el exterior”.



Ante las declaraciones de Áñez, la ministra de la Presidencia afirmó que la salida del país de Luis Arce en 2019 fue totalmente distinta, ya que asegura que durante ese periodo hubo una persecución política contra las exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes solicitaron asilo en la embajada de México en Bolivia, como fue el caso del entonces exministro de Economía, Luis Arce.



“El asilo fue solicitado por nuestro presidente y en el marco de lo que corresponde al derecho internacional, México acepta la solicitud de asilo y a partir de ahí se solicita un salvoconducto, y de esa manera se otorga. Aun así, pese a obtener el salvoconducto, hasta el último momento se intentó obstaculizar su salida”, aseveró.



Señaló que Eidy Roca no es una perseguida política y no está asilada en alguna embajada.