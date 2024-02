Prada tilda de “cínico” a Evo y revela que ella le entregó sus “regalos” que estaban en la Casa Grande del Pueblo

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, tildó de “cínico” a Evo Morales, por las constantes “mentiras” que lanza el expresidente contra la gestión de Luis Arce. Esta vez, la autoridad reprochó que Morales, en una entrevista con EL DEBER, haya dicho que Luis Arce no quería tener cuadros hechos con hoja de coca del guerrillero Ernesto Che Guevara. Prada refutó al líder cocalero y reveló que fue él quien le pidió sus pertenencias que estaban en la Casa Grande del Pueblo. La ministra dijo sentirse decepcionada por los ataques que lanza Morales contra el presidente Luis Arce.

“Son mentitas, tras mentiras, tras mentiras que se señalan de una manera tan cínica, de una manera que -para mí- es decepcionante en lo absoluto. Lo dije en una entrevista respecto a la enorme mentira (de Evo Morales) que realizó con respecto al cuadro del Che Guevara en la Casa Grande del Pueblo. Él (Morales) dijo en una entrevista con EL DEBER, por ejemplo, que tiene un cuadro del Che Guevara con hojas de coca en su casa y muestra una foto y dice: ‘Este lo tengo aquí porque Lucho (Arce) no lo quería tener en la Casa Grande del Pueblo’”, relató la ministra en entrevista con medios oficiales.

Luego, la autoridad reveló que fue el propio Evo Morales quien le pidió esas obras y otras pertenencias que estaban en el edificio presidencial. “Fue él quien nos señaló, a mí, yo lo puedo decir; por eso quisiera que me diga en mi cara, esa mentira, porque fue a mí que me dijo: ‘Tengo estas cosas personales y que me gustaría tenerlas’ y era lo que correspondía, no eran activos fijos de la Casa Grande del Pueblo, eran cosas personales, hasta su peine estaba ahí”, dijo Prada.

La ministra afirmó que fue ella quien empaquetó esos regalos y los envío al exmandatario. “Se le entregó con cariño, con respeto, con la admiración que le teníamos por supuesto a él y que, lamentablemente, ahora no encontramos nada en él de lo que antes veíamos antes, y eso es bastante decepcionante, ya cuando la ambición de poder gana a lo que son ideales y valores”, lamentó Prada.

“Estos cuadros me los traje porque el ‘Lucho’ (Luis Arce) no los quería en la Casa Grande del Pueblo; los tenía como botados y me los traje. Otros regalos están en diferentes casas y en el museo de Orinoca”, afirmó Evo Morales, en una entrevista con EL DEBER, cuando este medio de comunicación visitó su domicilio en Villa Tunari.

Prada siguió con las críticas a Morales y cuestionó que no se haya enterado del pasado laboral de Luis Arce antes de nombrarlo ministro de Economía en 2006.

Este domingo, el líder cocalero vinculó a Arce con la supuesta salida de “millones de dólares” de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB), cuando Gonzalo Sánchez de Lozada salió del país, el 17 de octubre de 2003. En ese entonces, Arce trabajaba en el BCB.

“La semana pasada, militares del servicio pasivo (y) algunos abogados me buscaron, me entregaron un documento. Estamos investigando, están a cargo algunos compañeros, para no equivocarnos; pero quiero anticipar: Los días cuando el Goni se escapó, (el) responsable de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) era Lucho Arce, y hay una demanda de creo 250 millones o 350 millones de dólares, espero no equivocarme”, denunció Morales.





