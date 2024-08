Preservar la riqueza natural, un complejo desafío

Requena considera que Bolivia todavía tiene enormes oportunidades de desarrollar más de esas economías, que ya existen, como la economía del cacao, café, etc. “Todas estas economías están basadas en una visión que no se pelea con la naturaleza, a diferencia de hoy, cuando a menudo hay que elegir entre explotar recursos naturales no renovables y destruir las oportunidades. No es idealismo ni salto al vacío, ya existen experiencias concretas, y pagan bien, a diferencia de commodities como la soya”, afirmó.