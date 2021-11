Presidente Arce Catacora: “Unidos nos tiemblan, nos tienen miedo”

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce afirmó este viernes que la oposición “tiembla” ante la unidad de las organizaciones sociales afines a su Gobierno, frente al paro que se anuncia para el lunes contra las leyes aprobadas sin consenso ni socialización por el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Durante el acto por los 27 años del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), el mandatario demandó cohesión, a tiempo de destacar la victoria del oficialismo en los comicios generales y subnacionales.

“Unidos nos tiemblan, nos tienen miedo, hermanos, por eso es impresionante el resultado de las elecciones generales y de las elecciones subnacionales, donde nuestros hermanos se dieron cuenta rápidamente de lo que significa estar bajo un Gobierno revolucionario, progresista, democrático, y estar bajo un Gobierno de facto, golpista, fascista, perseguidor de nuestras organizaciones y dirigentes”, dijo.

Arce regaló dos motorizados decomisados en favor de Cofecay, “para que puedan movilizarse, hacer gestión” y solicitó a sus dirigentes estar pendientes, porque la oposición se articula para “desestabilizar” su administración.

Su discurso:





“La derecha no duerme, se está organizando, no le gusta que le hayamos ganado con más del 55 por ciento, no le gusta, y hará todo por desestabilizarnos, por mentir al pueblo boliviano para atraerlo a su lado, pero el pueblo es sabio, sabe con quién trabajar, porque ustedes han elegido a un Gobierno del pueblo y para el pueblo”, acotó.

El jefe de Estado destacó la “sabiduría del pueblo”, que “dio la respuesta a ese golpe de Estado” y admitió que son necesarios centros de salud, carreteras y unidades educativas en esa región de La Paz. “Por eso venimos a decirles que acá está su Gobierno para ayudarles a cumplir todos esos objetivos”, remarcó.