Presidente Arce enfrenta su primera protesta de los alteños que rechazan a su Gabinete

Cientos de alteños se concentraron la tarde de este lunes en la plaza Murillo, frente al Palacio Quemado, rechazando la posesión del nuevo Gabinete Ministerial del Presidente Luis Arce, donde no hay ningún alteño en las listas.

Lo que debía ser otra fiesta más para los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) luego de la posesión de las principales autoridades ejecutivas; por el contrario, este lunes se convirtió en una protesta furibunda de la gente que vive en esa ciudad.

“Desconocemos a esos señores. Nosotros hemos dados nuestra vida. Hemos defendido la democracia. No somos ni vamos a ser escalera de otros departamentos. Gracias a las protestas de El Alto, toda Bolivia se ha beneficiado. A El Alto se tiene que respetar”, protestaban las personas que desbordaron la plaza principal.

Para el dirigente alteño Alex Mamani Samo, en las Elecciones Generales, el MAS obtuvo 500.000 votos de El Alto. Por lo tanto, señalan que les corresponde los ministerios de Obras Públicas, Educación y Salud.

Los manifestantes pidieron una reunión urgente con el Presidente Arce y el Vicepresidente, David Choquehuanca. Anunciaron que, en las próximas horas, convocarán a un ampliado de emergencia de las juntas vecinales, donde las bases determinarán qué medidas tomarán para que el nuevo Gobierno los escuche.

“No vamos a permitir otra vez que este Gobierno no nos tome en cuenta. No vamos a permitir paracaidistas. Nos han dicho nueva gente, no los antiguos ¿por qué otra vez los anteriores?”, se preguntaban.