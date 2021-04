Presidente cívico de Chuquisaca denuncia a la COD por tratar de dividir a la organización

Escucha esta nota aquí

"Según estatutos, no puede convocar la COD a una asamblea de instituciones para elección de Comité Cívico. No me canso de repetir que la COD pertenece al Comité Cívico, no al revés. Que se ubique en tiempo y espacio y que lea un poco la constitución, creo que es abogado el señor William Vargas", dijo Róger Amador, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, ante el llamado de la Central Obrera Departamental (COD) a elecciones.

Amador explicó que su directiva fue elegida el 5 de diciembre de 2020 y que llamará a elecciones el 5 de diciembre de 2022, cuando finalicen los dos años de gestión que le corresponde. "En esa fecha sí estaremos presentes, a esto otro no porque entre trotskistas y masistas no sé qué saldrá de esa reunión. Están intentando dividir esta entidad cívica, pero no van a lograrlo", advirtió.



En caso de llevarse a cabo la reunión, Amador dijo que iniciará una acción penal por usurpación de funciones, ya que para eso existe la ley.

En 2019, el ejecutivo de los campesinos en Chuquisaca, Román Barrón, convocó a las instituciones a organizar un "Comité Cívico que realmente represente al departamento".

