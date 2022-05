Presidente de Diputados compara al MAS con una familia; niega que “papá y mamá” estén peleando

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, comparó este martes al Movimiento Al Socialismo (MAS) con una familia y negó que existan peleas entre papá y mamá, en referencia a los liderazgos que existen al interior del oficialismo, como Evo Morales y Luis Arce.

La autoridad confirmó para esta tarde la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y dijo que el voto de confianza o la censura dependerá de las respuestas a las 15 preguntas que se le realizarán.

“Da mucho que desear algunos comentarios que se generan, quien comprende cómo se vive en una familia, son los miembros de una familia, los hijos, los nietos, hermanos, pero que el vecino me diga que el papá y la mamá se están peleando, es no, en el MAS nunca ha habido la intención de dividirnos, ha habido diferencias y siempre las hemos resuelto”, dijo.

A las 14:00 está convocada la reunión de senadores y diputados, en la que el titular deberá explicar las acciones en materia de seguridad ciudadana que se ejecutan en El Alto. La oposición anticipa que no votará y pide que el “instrumento político” solucione internamente sus conflictos.

“Primero han indicado que hay una fisura entre evistas y choquehuanquistas, como no hay resultados en eso, ahora apuntan a los arcesistas y evistas, pero para nosotros no hay absolutamente nada de eso, estamos en contacto permanente con nuestros líderes, con el hermano Evo Morales, con el presidente Luis Arce, nuestra preocupación es por el pueblo, cómo fortalecernos como instrumento político, nuestra preocupación no es por personas”, recalcó.

Enfatizó que es competencia del Legislativo llevar adelante la interpelación o los pedidos de informe, sin que eso signifique problemas dentro del MAS. “Esta tarde los resultados serán en función a las respuestas que dé el ministro de Gobierno, eso no quiere decir que hay una ruptura interna, habrá diferencias, pero no división”, complementó.