Presidente de Diputados descarta nueva convocatoria para elegir al Defensor del Pueblo

Escucha esta nota aquí

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, descartó este miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) vaya a lanzar una nueva convocatoria para elegir al Defensor del Pueblo ante la falta de consensos.

La autoridad de la Cámara Baja consideró que las bancadas del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana deben alcanzar acuerdos para definir al nuevo titular de esa instancia, caso contrario, Nadia Cruz permanecerá en el cargo.

“No tenemos ninguna posibilidad de volver a lanzar (una convocatoria), con qué argumento, qué diríamos. ¿Qué los señores que se presentaron no fueron los mejores?”, afirmó Mamani desde Sucre.

Tras cuatro rondas de votación fallidas, el Legislativo dispuso dejar en suspenso esa designación, porque ninguno de los siete aspirantes en carrera logró los dos tercios necesarios de apoyo de diputados y senadores.

“Quiénes se presentarían ahora, en una nueva convocatoria, no podemos hacernos la burla del pueblo boliviano y de los profesionales que se presentaron, no hay argumento para volver a convocar, tenemos que seguir buscando consensos”, acotó el presidente de Diputados.

Ratificó que el oficialismo no tiene un candidato, sino que apoya a Pedro Callisaya porque fue el mejor evaluado por la comisión Mixta de Constitución. “No puede quedar vacío este espacio, mientras no tengamos un nuevo defensor del pueblo, el anterior continúa”, concluyó.