Presidente de Diputados duda que la gestión escolar se inicie de manera presencial

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, duda que la gestión escolar se inicie de forma presencial, debido al incremento acelerado de contagios con Covid-19. Las clases deben comenzar el 1 de febrero.

La autoridad, de profesión maestro, señaló que, hasta fin de mes, en base a una evaluación del Ministerio de Salud, se definirá la modalidad de inicio del calendario académico 2022, que inicia con las inscripciones el lunes 17 de este mes.

“Hasta fin de este mes se hará una evaluación sobre la base de estudios, que está haciendo el Ministerio de Salud y ellos nos dirán cómo está el comportamiento de esta pandemia. Dudo por lo menos en este momento una educación presencial, puede ser semipresencial y finalmente, si no están las condiciones, entonces será virtual”, afirmó.

El avance de la vacunación y la situación de la pandemia serán claves para tomar decisiones respecto al retorno a las aulas. Actualmente, autoridades sanitarias consideran prematuro anticipar un criterio al respecto.

Mamani explicó que aún no se puede hablar de clases presenciales, porque lo más importante es garantizar la inscripción de los estudiantes y la adecuación de los establecimientos, que deben incorporar medidas de bioseguridad.

“Nosotros no podemos lanzar con alguna irresponsabilidad de decir vamos a iniciar con clases presenciales, semipresenciales o a distancia, no podemos ser irresponsables (…) Además, eso en su momento se dará a conocer, en este momento no nos apresuramos, sino más bien garanticemos la inscripción”, concluyó el titular de la Cámara Baja.