Presidente de Diputados niega pacto con la oposición para aprobar la Ley del censo y llama "resentidos" a quienes no votaron a favor

Agregó que "no hubo intereses personales ni políticos, todo se hizo pensando en las mayorías que estaban siendo capturadas, rehenes, porque no podían salir a buscar el pan de cada día. Lo hicimos pensando en el gremial, transportistas, productor mediano y pequeño", aseveró.

"No tengo por qué responderle a ningún resentido, porque no supieron leer la situación que pasaba Santa Cruz. Los que no votaron por esta ley eran los que querían que se desgaste el Gobierno (de Luis Arce)", subrayó, a tiempo de indicar que la normativa aprobada solo es un reflejo de lo que indica el Decreto Supremo 4824, en el que se establece la fecha del censo en marzo del 2024 y no en el 2023, como exigía en un inicio Santa Cruz.