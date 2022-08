Presidente del Senado dice que Jhonny no se convirtió en masista por abrazar a Arce

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, considera que el abrazo del jefe de Estado, Luis Arce, no convierte en “masista” al alcalde de Santa Cruz de la Sierra , Jhonny Fernández, como a su juicio trata de hacer ver la oposición.

“ No veo que, por el abrazo ahora ya significa que el alcalde de Santa Cruz sea masista , totalmente equivocada la posición de la oposición”, señaló en las últimas horas la máxima autoridad de la Cámara Alta.

Fernández es centro de críticas por no respaldar el paro del 8 y 9 de agosto que cumplirá esa región del país contra la postergación del censo. Él niega tener afinidad con el oficialismo o ser traidor al movimiento cruceño .

“ Nosotros entendemos perfectamente la visión del alcalde de Santa Cruz, que es muy abierta , y que quiere trabajar por la ciudad, no importa sea gobernador de izquierda o de derecha, sea del Gobierno central o no, está en su posición muy firme de trabajar absolutamente con todos, y está en su derecho”, acotó Rodríguez.

“El abrazo entre un alcalde de una agrupación política distinta a la nuestra no significa que sea ya parte del MAS desde el momento del abrazo. Me da mucha pena que la oposición piense de esa manera, que dar la mano al presidente o alguna autoridad del MAS ya significa que es parte del MAS, eso no pasa”, reiteró el titular del Senado.