Presidente del Senado señala que no corresponde que Dávila sea extraditado a EEUU

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo este miércoles, 2 de febrero, que no corresponde que el exjefe antinarcóticos Maximiliano Dávila, sea extraditado a Estados Unidos (EEUU), para que sea procesado por el delito de narcotráfico.

El martes se conoció una nota de la embajada estadounidense en la que se indica que, si el exjefe policial es detenido preventivamente, “Estados Unidos presentará una solicitud de extradición completa con los documentos de respaldo requeridos dentro del plazo de 60 días”.

Al respecto, Rodríguez señaló: “No creemos que corresponda la extradición, por qué un compatriota debería ser juzgado en otro país, cuando se lo puede juzgar en el país. La lucha contra el narcotráfico ha sido nacionalizada, tenemos plena soberanía para luchar contra el narcotráfico”.

Dávila es procesado por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, un informe de la DEA menciona que estuvo involucrado en actividades del narcotráfico, brindando “protección” a grupos que se dedicaban a esa actividad.

Sus declaraciones:





“Con toda la sinceridad, la DEA no tiene su objetivo de luchar contra el narcotráfico y hacer desaparecer este mal y no podemos estigmatizar a una región a una región como Trópico de Cochabamba. No porque existe coca en el Trópico existe narcotráfico en el mundo”, acotó el senador.

Respecto a los videos que circulan en redes sociales, que muestran a jóvenes pisando coca y realizando otras actividades de producción de droga, el presidente de la Cámara Alta, que también es dirigente cocalero, pidió investigar su procedencia.

“No sabemos si es en el Trópico de Cochabamba, la zona tropical es parte de Santa Cruz, Beni, Pando o puede ser el vecino país, pero nos da mucha pena que jóvenes estén presumiendo de esta manera (…) Sin duda se debe actuar de oficio las instancias que correspondan para investigar, está penado por ley el narcotráfico, se debe sancionar de acuerdo a la ley, no se puede dejar pasar desapercibida esta situación”, concluyó.