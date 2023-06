Presidente del TSE dice que es necesario tener plan B, C y hasta D, de elección de magistrados

“Si es que continúan y surgen nuevos inconvenientes y no se puede llevar adelante este proceso de elección judicial, hay que buscar no solo una solución B sino una solución C o D, pero hay que buscar alguna solución, los magistrados cumplen su mandato el 2 o 3 de enero y para esa fecha ya deberíamos tener nuevos magistrados”, declaró el presidente del ente electoral en conferencia de prensa.