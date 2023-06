‘Presos políticos’ denuncian peor trato de los que reciben personas con delitos mayores

En el libro ‘A puño y letra’, escrito por la exmandataria desde la cárcel, dice que “dentro del penal, las últimas dos directoras, Maribel Barrenechea y Estefanía Cervantes han tomado mi estadía como algo personal, como si su rol fuera torturar, no solo a mí, sino también a mi hija, seguramente pensando que con esas actitudes ganaban puntos con el poder. Los abusos fueron recurrentes y, gracias a Dios, ya no dirigen más el penal. No me las quiero imaginar con más grado y en puestos de mayor jerarquía”. Relata, además, que sólo puede recibir visitas de personas que apellidan Áñez y de su hijo menor.