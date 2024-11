Presupuesto, Censo y comisiones, las prioridades en nueva Asamblea; arcismo insiste en los créditos

Pese a la premura que tienen los arcistas no apuran la conformación de las comisiones porque enfrentan discrepancias internas, pues hay muchos parlamentarios que pidieron presidir las comisiones este año, son los que votaron por Omar Yujra cuando fue nominado como candidato en la Casa Grande del Pueblo.

En el caso del PGE la Constitución Política del Estado establece que si la Asamblea -cámaras de Diputados y Senadores- no aprueba este proyecto en 60 días a partir de su entrega, la ley se dará por sancionada de forma automática el 1 de enero. En la gestión 2024 al no tener consenso el arcismo dejó pasar el tiempo y el PGE adquirió fuerza de Ley el 1 de enero de este año. Si no hay acuerdo, este año se aprobará del mismo modo.