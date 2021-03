Primer lote vía Covax llega a Bolivia con 228.000 vacunas AstraZeneca

Escucha esta nota aquí

Pasado el mediodía, a las 13:30 de ayer, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana proveniente de Santa Cruz de la Sierra, se posaba en la pista del aeropuerto de El Alto con un lote de 228.000 dosis de vacunas AstraZeneca.

Fabricadas en el Instituto Serum de la India y gracias al mecanismo Covax, llegaron como primer lote de tres que complementarán 672.000 dosis acordadas con la entidad internacional.

Este primer lote de la vacuna anglo-sueca se suma a las 20.000 dosis Sputnik V (Rusia) y las 500.000 Sinopharm (China) recibidas el 28 de enero y el 24 de febrero, respectivamente.

Las vacunas fueron recibidas por una delegación oficial presidida por los ministros de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y de Salud, Jeyson Auza, así como también representantes de Unicef y de la Organización Mundial de la Salud.











El canciller Mayta pidió que las vacunas contra el Covid-19 lleguen a todo el mundo, porque se debe priorizar la vida de los seres humanos. “Vacunas y medicamentos no deberían ser mercancía porque los millonarios se vuelven más millonarios, más ricos. Si queremos ser consecuentes con los discursos de derechos humanos que privilegian la vida sobre todo las cosas, de los seres humanos y de la Madre Tierra, toca hoy pensar en paradigmas diferentes que nos hagan ver de forma concreta y material que debemos priorizar la vida en nuestro planeta, no solamente de la gente de los países ricos, no solamente dar unas migajas que alcancen al 20 por ciento de la población de los países en vías de desarrollo como un descargo de conciencia, para todos o para ninguno”, dijo.

Alma Morales, represente de la OPS/OMS en Bolivia confirmó que el segundo y tercer lote llegaría a Bolivia en abril. “Se va a llegar con equidad a esas poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con morbilidades, acceso rural”, dijo Morales.

Uno de los principales nexos para que esta operación se lleve a cabo dijo: “Todavía nos faltan 444.000 dosis donadas por el mismo mecanismo. Llegará un segundo vuelo con 108.000 dosis (primera quincena) y luego 329.000 vacunas AstraZeneca hasta el 21 de abril, pero estimamos que llegaría el 17 de abril”, expresó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

Vacunación masiva

Este lote de vacunas que llegó ayer será distribuido a los Sedes de cada departamento en proporción al número de su población, según lo anunciaron desde el Ministerio de Salud.

El cronograma de vacunación masiva se iniciará en abril a personas mayores de 60 años y personas con enfermedades de base. En mayo se inmunizará a personas entre 50 y 59, luego en junio a los de entre 40 y 49 y así sucesivamente. “Esperamos concluir el proceso de vacunación en septiembre”, dijo el ministro de Salud Auza.

Hasta el sábado, en Bolivia, se había inoculado a 148.588 personas con la primera dosis y 18.572 con la segunda.

Listos para volar a China

“Está listo el avión para viajar a China a buscar las 100.000 unidades de vacunas anticovid Sinopharm, además de jeringas y otros insumos médicos, aprovechando el vuelo. Estamos esperando que nos confirmen para salir hacia Beijing, será esta semana”, dijo el viceministro Blanco.

Se conoció que el Gobierno está tratando de mejorar el número de vacunas, es decir, que esta compra supere las 100.000 dosis de vacunas Sinopharm.

Covax y su asistencia

Covax es un organismo conformado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza para la Vacunación (Gavi) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Su principal objetivo es distribuir la vacuna contra el Covid-19, de manera equitativa entre los países pobres y ricos.

Esta alianza se divide en países “autofinanciados” y “financiados”.

Los primeros contribuyen con fondos para sostener el proyecto, mientras que los segundos, son los países pobres que se beneficiarán de la contribución de los primeros.

De acuerdo a información distribuida por GAVI, 18 países latinoamericanos se encuentran entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis que gestionará Covax durante los próximos tres meses.