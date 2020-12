Primeras candidaturas oficiales: Evo proclama a candidatos de Chuquisaca y Potosí con voto de los campesinos

Escucha esta nota aquí

Los candidatos a Gobernador y Alcalde de Chuquisaca y Potosí fueron proclamados por el jefe nacional de campaña del MAS, Evo Morales. Se trata de las primeras dos proclamaciones oficiales, pues en el resto del país sigue la fase de nominación de precandidatos. El voto campesino definió todas las plazas en estos departamentos.





De ese modo, en Chuquisaca Juan Carlos León fue proclamado oficialmente como candidato a Gobernador de este departamento; mientras que Enrique Leaño será el principal aspirante a Alcalde de Sucre. Según la publicación del propio Morales, las nominaciones fueron aprobadas luego de intensos debates internos sobre los representantes.





Mientras que en Potosí, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda se quedó en el camino porque las organizaciones potosinas eligieron a Jhonny Mamani como candidato a Gobernador. El MAS tiene mayoría en este departamento por el significativo voto rural que existe. Para el municipio de la ciudad capital se tiene a Marcelino Choquehuanca como candidato oficial.





En este departamento había otros cuatro candidatos como Martín Maturano, Román Barrón, Ricardo Zárate y Filomeno Cruz. Ayer en un ampliado que se realizó en la población de Tomina, Evo Morales, junto con los dirigentes del pacto de unidad definieron quién sería el candidato de consenso y León fue electo.





Pero en este grupo de precandidatos también figuraban el ex Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, el ex diputado Elmar Callejas y el director de gabinete de la Gobernación, Aldo Calle. Ninguno llegó a la votación final en Tomina.





Potosí





En Potosí la pelea parecía más fuerte pues los dos principales candidatos eran el empresario Orlando Careaga y el ex presidente de Diputados, Víctor Borda, pero ninguno lo logró. Morales, reunido con los dirigentes acordó que el candidato sea Jhonny Mamani, quien no figuraba ni siquiera entre los precandidatos.





“Potosí va como una familia unida. Nuestro movimiento político MAS-IPSP y organizaciones sociales eligieron como candidato a gobernador al hermano Jhonny Mamani y como candidato a la Alcaldía potosina al hermano Marcelino Choquehuanca”, señala una publicación del expresidente en Facebook.





En realidad, la votación fue definida por las organizaciones sociales campesinas del MAS y no por la dirección nacional o la dirección departamental. El Pacto de unidad había decidido que ninguna de las exautoridades asuma candidaturas y tampoco apoyarían a un candidato que no fuera parte del MAS. Víctor Borda fue presidente de los diputados, por tanto no podía ser electo y Orlando Careaga era uno de los invitados por Evo Morales a ser candidato a Senador en las elecciones de 2019.





