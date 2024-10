Primeras tareas de Mariaca: evaluar a fiscales departamentales, rodearse de gente de confianza y pedir informe del caso Evo

Asimismo, la autoridad dejó establecido que él no se someterá a presiones políticas de ningún tipo . La afirmación de Mariaca se da tras los varios pedidos de políticos que le exigieron que su primera misión como representante del Ministerio Público debe ser la aprehensión de Morales por las varias denuncias que tiene en su contra y someterlo a la justicia ordinaria.

“Con el hecho en particular que se ha hablado del señor ex presidente de nuestro país (Evo Morales), me voy a constituir a la ciudad de Sucre a tomar posesión y a conocer de fondo el proceso penal que lleva adelante la fiscal departamental de Tarija (Sandra Gutiérrez), quien está comisionada con otros fiscales de llevar esta investigación. Está dentro de mis atribuciones el poder requerir los informes que sean necesarios para que ella pueda informar al suscrito fiscal general del Estado cuál es el avance del proceso penal que se sigue a esta persona”, afirmó Mariaca a la Red Uno.