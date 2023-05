Proceso de actualización de la plataforma biométrica provoca 4 observaciones de un vocal

El registro biométrico de la ciudadanía se realizó hace 14 años y en la actualidad el fabricante ya no produce los equipos de hardware, lo que significa que no hay repuestos para los equipos que se compraron en 2009; asimismo, no hay soporte para el software, es decir que no se puede seguir actualizando, por esa razón se decidió realizar un nuevo registro, pero ya van tres convocatorias declaradas desiertas porque no hay una empresa que haya cumplido los requisitos.