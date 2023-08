Procurador dice que la demanda de Perú se definió en fase administrativa y culpa a Áñez

Chávez dijo que el juez boliviano, Gustavo García Brito, ya tiene un proceso penal por la forma cómo fue designado y por esa razón no debió ser parte del tribunal deliberante. Acusó al gobierno de Jeanine Áñez y dijo que el magistrado boliviano tenía animadversión al país.

“La SGCA no actuó de manera imparcial al haber realizado ampliaciones, correcciones o aclaraciones en su acto de admisión del reclamo, las cuales violan el principio del debido proceso. Asimismo, habría tramitado el procedimiento administrativo en tiempo récord y no habría designado al director correspondiente para el trámite”, señala el segundo argumento.

En sus consideraciones, el TJCA afirma que las tareas de la SGCA son meramente administrativas, previas a un proceso y no son vinculantes. “El dictamen de la SGCA no es un acto comunitario de efectos jurídicos vinculantes”, señala el punto 3.2.4, en referencia a este caso, o sea, no afectó a la decisión de los jueces.