Procurador dice que la OEA “estafó” al país con un informe “político sesgado”

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este martes por la mañana que la Organización de Estados Americanos (OEA) “estafó” al país, no realizó ninguna auditoría y emitió un informe “político sesgado”, sobre las elecciones de 2019.

La autoridad reprochó duramente el pronunciamiento que emitió ayer el organismo internacional, en el que ratificó que dicha votación fue la peor en la última década, poniendo en evidencia errores y omisiones de la pericia pagada por la Fiscalía para cerrar las investigaciones en el caso fraude.

“La OEA ha estafado al país, no hizo ninguna auditoría, porque el Gobierno había acordado que se realice la auditoría, ha habido un informe que no cumple ningún parámetro nacional o internacional, debían decirnos tantos votos fueron adulterados, tantas actas, ellos se fueron a priori al TREP, que no tenía vínculo con el cómputo oficial”, dijo el titular.

Consideró que la OEA puede ratificarse muchas veces sobre la labor que desempeñaron en los comicios, pero que eso no oculta la “posición política” que tiene Luis Almagro, su secretario general.

“La opinión pública fácilmente puede juzgar, hay que comparar el informe pericial con esa supuesta auditoría, el Estado ha sido estafado, no ha existido auditoría alguna, es un informe político sesgado”, recalcó en contacto con Bolivia Tv.

Ayer, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, reiteró que en las elecciones de 2019 existió una “manipulación dolosa” y sostuvo que “intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio”.