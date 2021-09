Procurador está optimista: “Estoy seguro de que no habrá ninguna recomendación (favorable a Áñez desde la CIDH)”

Escucha esta nota aquí

Wilfredo Chávez está optimista. El procurador general del Estado espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no emita recomendaciones al Gobierno sobre la situación de la expresidenta Jeanine Áñez. La autoridad consideró que en caso de haber sugerencia del organismo sea referida a mejorar la atención de la salud de la exmandataria o de agilizar el proceso jurídico que enfrenta Áñez.

“En todo caso, respetamos muchísimo a los organismos internacionales, y en este caso a la Comisión CIDH) y estoy seguro de que no habrá ninguna recomendación de ese tipo (favorable a Áñez), estamos tranquilos por eso”, afirmó Chávez en entrevista con radio Cepra. El funcionario consideró que si existe alguna sugerencia de la CIDH será para “tal vez mejorar un poco la atención en salud (para Áñez) o que el sistema judicial debe agilizar el proceso, tal vez para que no esté tanto tiempo, se detenga y dure el juicio”.

La defensa de Jeanine Áñez solicitó a la CIDH que se otorgue medidas cautelares para la exmandataria, tomando en cuenta su estado de salud, ya que sufre de hipertensión arterial, depresión y en una ocasión se provocó lesiones en un brazo dentro de la cárcel. Chávez reveló que la solicitud de medidas cautelares fue entregada por un abogado español llamado Juan Carlos Gutiérrez.

Durante la semana, Carolina Ribera, hija de la expresidenta, realizó una gira por Estados Unidos para reunirse con organismos, organizaciones y políticos para exponer la situación que atraviesa la exmandataria en el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Dentro de los encuentros, Ribera entregó a la CIDH documentación referente a la salud de su madre.

Chávez explicó que se entregó un documento de 55 páginas explicando a la CIDH la situación de Áñez y destacó que en una junta médica realizada el 7 de septiembre se le realizaron estudios a la expresidenta en presencia de su médico de cabecera. “Los tres requisitos (para que la CIDH admita las medidas cautelares) son gravedad, urgencia, irreparabilidad para la concesión de una medida cautelar”, afirmó el procurador al decir que “ninguno” de los tres casos existe en la situación de la exautoridad.

Carolina Ribera, durante una entrevista con EL DEBER Radio, denunció que recibió amenazas por parte del Gobierno nacional, debido a su viaje a Estados Unidos para dar a conocer ante organismos internacionales la vulneración a los derechos humanos, por parte del Ejecutivo de Bolivia, en contra de su progenitora.

“Quieren aprehenderme, quieren procesarme, hacerme investigaciones. Es lamentable que en nuestro país no tengamos seguridad. No me puedo sentir sola en mi país, recibo todo el tiempo amenazas de las autoridades y legisladores. Dicen que vengo (a Estados Unidos) a desprestigiar al país por defender a mi madre. Solo quiero salvar la vida de mi madre y que se defienda en libertad, siguiendo lo que dice la ley”, explicó Ribera.

