Procurador responde al Senado y saca cara por los magistrados prorrogados avalando su legalidad

Además, advirtió que “en el fondo del asunto hay una declaración constitucional que está vigente, la 049, y establece que los actuales magistrados deben quedarse en el cargo hasta que se realicen las elecciones judiciales. Eso implica que mientras no cambie la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o no haya otra sentencia que modifique aquello, es plenamente válida la prórroga de los magistrados”.

Acotó que la mejor defensa es no llegar al litigio. “Conversamos con la otra parte, tenemos una cartera de 12 casos, de los cuales en ocho ya estamos en negociaciones para no llegar al proceso”. Puso el caso de Copasa, empresa contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que presentó un arbitraje y reclama pago por seis conceptos. “Pedimos que suspendan el procedimiento y nos sentamos con ellos. Es probable que dos de ellos podemos pagar porque son planillas ya aprobadas y supervisadas por la propia entidad pública, y otras cuatros son daños y perjuicios, multas y demás, que no consideramos de debiéramos pagar. Si logramos un acuerdo, ya no llegamos al litigio”.