Procurador sobre la “conspiración” en Santa Cruz: “La respuesta no está en mí sino en ellos”

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, respondió escuetamente este viernes sobre sus polémicas declaraciones, que hablan de una “conspiración” detrás del incremento de contagios con Covid-19 en Santa Cruz.

En conferencia de prensa, Chávez sostuvo que la respuesta no está en él sino en ellos, en referencia a las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico, que protagonizaron un paro de nueve días, en noviembre de la pasada gestión.

“Es muy claro lo que he mencionado, todos sabemos que en Santa Cruz hubo un paro de nueve días, impidiendo que la gente se vacune, seamos sinceros, el comité cívico y la Gobernación encabezaron esa movilización, quien ha conspirado esos nueve días para que la gente no se vacune, la respuesta no está en mí, está en ellos”, señaló.

Igualmente, consideró que “hasta para preguntar hay que saber”, en referencia a la consulta de una periodista, que solicitó aclare sus afirmaciones. El funcionario reiteró que las protestas impidieron que se incremente la vacunación en esa región del país.

“Yo no he prometido vacunar a todos hasta el 24 de septiembre, había un compromiso de comprar vacunas, todos saben, no lo han hecho, en ellos está la respuesta, no en mí, revisen datos, yo creo que también para preguntar hay que saber”, agregó.

En un acto con interculturales, Chávez señaló que “la derecha está conspirando. Y ha conspirado de manera deliberada en Santa Cruz. Tenemos resultados, tenemos cifras. ¿Cuántos enfermos hay allá? ¿Y por qué las otras regiones no tienen la misma explosión de infectados que ha habido? Algo ha fallado en Santa Cruz. No ha sido el Gobierno nacional”.