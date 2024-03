Procuraduría asegura que concilió con Rusia por las vacunas y que no habrá arbitraje

El procurador general del Estado, César Siles, aseguró este miércoles que Bolivia no se someterá a ningún arbitraje internacional por el contrato impago de un lote de 5.2 millones de vacunas rusas Sputnik V y que se llegó a “muchos entendimientos” con el gobierno de Rusia mediante los cuales se acordó que ya no se mandará el lote de vacunas faltantes porque Bolivia ya no las necesita.