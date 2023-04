Procuraduría indaga compra de gases que costaron $us 9 millones

La Procuraduría General del Estado pone bajo la lupa la compra de gases por $us 9 millones que realizó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a Cóndor, la misma empresa que los vendió con supuesto sobreprecio a las gestiones de los exministros Arturo Murillo, encarcelado en EEUU por ese tema, y supuestamente también a la de Carlos Romero.

La oficina de Comunicación de la Procuraduría respondió a la consulta de este medio, y señaló q ue no hay nada oficial sobre indagación o seguimiento , pero si se confirma prometió hacerlo público de forma inmediata.

La compañía brasileña, como ocurrió en 2019, es la que finalmente se adjudicó la provisión. Esa firma también fabricó los gases solicitados por la gestión de Jeanine Áñez. Del Castillo hizo notar que el entonces ministro Murillo gestionó la adquisición de los agentes químicos de la empresa brasileña, pero a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por $us 5,6 millones.

“La administración del señor Arturo Murillo no fue la única que contrató intermediarios para adquirir gases lacrimógenos. Claro ejemplo es el contrato 626/2018, a través del cual se adquirieron gases en la época del señor Carlos Romero para comprar a los proveedores esos gases lacrimógenos. No sabemos qué pasó entonces. Vamos a instruir auditorías no solo a las gestiones de Arturo Murillo, sino a gestiones pasadas”, declaró Del Castillo, en una conferencia de prensa en la que aseguró transparencia en esta operación.