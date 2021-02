Procuraduría investigará a responsables de gestionar préstamo del FMI que no llegó a ejecutarse

ECONOMÍA

El BCB anula y devuelve crédito del FMI contraído en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez

Según el ente emisor, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano, que a febrero de 2021 suman $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses