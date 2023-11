Prófugo Sebastián Marset pide que familiares requeridos en Paraguay sean juzgados en Uruguay

"Si quieren ponerles una tobillera electrónica o un policía 24 horas en su domicilio hasta que termine el caso, de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que vayan presas personas que no tienen un solo antecedente y que no cometieron un delito", señaló.



Santiago Moratorio, abogado uruguayo de Marset, dijo que se iniciaron conversaciones con la Fiscalía y el Ministerio del Interior de Uruguay en pos de evitar la extradición a Paraguay de Diego Marset y los hermanos García Troche.



"Lo que nosotros pretendemos es que (los tres) sean enjuiciados en Uruguay, en su país", sostuvo Moratorio, y señaló que la acusación en su contra es "aberrante, liviana y sin prueba de evidencia alguna".



La periodista Patricia Martín contó que el 9 de noviembre viajó junto con Moratorio a Paraguay, donde fue trasladada en dos helicópteros diferentes y luego en una camioneta hasta la mansión en algún lugar de Sudamérica, donde entrevistó a Marset el 11 de noviembre.



Marset también aseguró que no gastó ni "un dólar" para conseguir un pasaporte uruguayo cuando estaba detenido en 2021 en Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que la expedición del documento "no fue exprés".



El tema de la entrega del pasaporte a Marset provocó este mes una crisis política en Uruguay que se saldó en la renuncia de altos funcionarios del gobierno de centroderecha de Luis Lacalle Pou, incluidos el canciller y el ministro del Interior.



"De mi parte nunca fue dinero para ningún político de Uruguay", dijo.