Promulgación de ley 075 desata el debate político en plaza Murillo

Los arcistas no se quedaron atrás, sobre la marcha convocaron a una “conferencia de prensa” en la que no hubo preguntas, pese a tener la sesión de conformación de comisiones pendiente y con retraso, el presidente de los diputados, Omar Yujra llamó a su homólogo senador, Andrónico Rodríguez a no “confundir” al pueblo.