Proponen refocalizar la subvención de combustibles en Bolivia

La Fundación Jubileo plantea refocalizar la subvención para resolver la actual crisis de los combustibles en Bolivia, donde el gobierno central cada año destina más de $us 1.000 millones.

El economista y analista de esa organización, Raúl Velásquez, dijo que, con esta propuesta, se busca retomar la ayuda temporal que otorga el Estado a un grupo poblacional que no puede pagar por cierto bien o servicio.

"Esto implica mantener la subvención para el transporte público, en el entendido de que este sector usa la gasolina y el diésel como insumo básico para su trabajo y por el que no pueden pagar su precio real. Adicionalmente, mantener la subvención a este sector es no impactar en las tarifas de micros y buses. Es decir, no se afectaría al grueso de la población", indicó.