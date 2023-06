Propuesta de Goni se desvanece entre apatía y rechazo de políticos bolivianos

La propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada sobre una nueva Constitución Política del Estado y forma de Gobierno cayó en la apatía de los políticos de reciente data y en la crítica de los actores de ese entonces . Sus aliados de NFR y el MIR, incluso el que fuera su vicepresidente, no emitieron ningún criterio

“Busca que se mencione esta idea en la última página de su biografía. Su contenido no merece comentario: una persona que está 20 años ausente no considera la realidad y cree erradamente que la ley cambiará la sociedad”, fue uno de los pocos mensajes que apareció luego de la publicación de Goni, el texto pertenece al empresario y político, Samuel Doria Medina.

“Nosotros todavía no lo hemos considerado al interior del MNR , pero seguramente lo vamos hacer. Siento que toda propuesta para cambiar Bolivia y superar la crisis económica en que se encuentra, es importante”, dijo brevemente el actual jefe del MNR, Johnny Torres, alcalde de la ciudad de Tarija.

Al pronunciamiento de Arce se sumó este lunes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien advirtió que “la República colonial y el neoliberalismo no volverán”, en directa alusión a la publicación de Sánchez de Lozada. “El Estado Plurinacional va a tener en nosotros una defensa inclaudicable. La República colonial no volverá, el neoliberalismo no volverá y Bolivia es plurinacional”, dijo.