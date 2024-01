Prorrogados se reunirán con Relatora de la ONU

La Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, ante la ONU Margaret Satterthwaite, se reunirá con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se autoprorrogaron, informó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima.



“Hay que informarle al país que la Relatora ha aceptado reunirse con los magistrados del Tribunal Constitucional. Se está generando la reunión presencial o virtual que vaya a tener la Relatora con los magistrados porque ellos son una parte relevante e importante en esta situación que se ha presentado”, dijo Lima a los periodistas.



El 22 de enero la relatora Satterthwaite expresó su preocupación por la crisis judicial en Bolivia y porque la ampliación del mandato que se dieron los magistrados, sea de forma indefinida, porque hasta la fecha no hay indicios de solución.



“Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un periodo indefinido”, dijo Margaret Satterthwaite.



En ese marco, Lima admitió que la ONU sigue de cerca el conflicto y la crisis del Órgano Judicial desde el año pasado y que el Gobierno tiene constante comunicación con la Relatora, por lo que la autoridad anunció también que en los próximos meses llegará a Bolivia.



“La Relatora va a hacer un seguimiento a Bolivia, permanente, nos ha anunciado una visita académica la cual hemos aceptado como Gobierno y esperemos que en los próximos tres a seis meses también pueda venir presencialmente al país”, dijo Lima a los periodistas.