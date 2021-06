Protagonista de escándalo en CSUTCB aparece y matiza su parentesco con el Presidente

Escucha esta nota aquí

La protagonista de al menos tres videos en los que aparece haciendo escándalo en la puerta de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) salió a la luz a través de su cuenta en Facebook y Tik tok intentando explicar lo sucedido la noche del sábado. Admitió que había bebido “unas copas”, que la fiesta había acabado y dijo que es ahijada del presidente, pero del presidente de su zona.





“Con el tema tergiversado de que soy ahijada de Luis Arce Catacora, no es así, yo dije ‘soy ahijada del presidente’ puede ser presidente de barrio, porque estábamos con un problema, haciendo un montón de cosas, no tiene nada que ver”, dijo Andrea Martínez en la parte final de su video que circula en Facebook.





La noche del sábado la intendencia municipal de La Paz intervino al menos 12 lugares donde se expendían bebidas alcohólicas, la CSUTCB fue una de ellas. El secretario municipal de Desarrollo Económico, Marco Agramont, explicó que en este último lugar recibieron agresiones de parte de los asistentes a ese festejo.





Pero en voz de Barrientos, ella fue la agredida, dijo que la fiesta duró hasta las 19:00 y que ella ya se había retirado cuando recibió una llamada indicando que la Alcaldía estaba ingresando al edificio de la CSUTCB.





Admitió que llamó al comandante general de la Policía, “sí he llamado a la policía, para que vengan a intervenir en el lugar”, dijo y adelantó que se tomarán medidas legales contra ese ingreso de los agentes municipales.





Negó que hubiera habido escándalo, cuando en los videos se observa que desde dentro del local apagaron las luces para evitar el ingreso de los agentes municipales. También se observa que ella llega al lugar e increpa a los funcionarios municipales que estaban grabando todo.





“No había escándalo, no había nada allá adentro, la gente se estaba retirando, estaban haciendo limpieza y todo. Entonces no se trata de que haya llamado al Coronel o hacer uso de influencias no señor, estábamos denunciando los atropellos y actos ilegales” refirió en su video.





EL DEBER contactó a Eber Rojas, ejecutivo principal de la CSUTCB, este atendió la llamada, pero cuando supo el motivo dijo que estaba de viaje y que devolvería la llamada a las 19:00, luego apagó el celular y fue imposible volver al contacto.