Proyectan entrega de listas de candidatos a magistrados al TSE hasta el 5 de mayo

“Ya estamos trabajando en la convocatoria para poder tratarla en los próximos días y despuesito de Carnaval o en los días de Carnaval vamos a sesionar la comisión mixta entre Cámara de Senadores y Diputados y ahí aprobaremos la convocatoria, de manera inmediata enviamos a la Vicepresidencia para que los postulantes se puedan presentar”, informó el presidente de esta entidad legislativa, Miguel Ángel Rejas (MAS-ala evista).



La Gaceta Oficial publicó el martes la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 y ayer los técnicos de la comisión iniciaron su trabajo. Según el artículo 16 de la nueva Ley, el parlamento hará la convocatoria.



“La Convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes”, señala el numeral I, del referido artículo y en seguida añade que la publicación estará a cargo de la Vicepresidencia del Estado.



Sin reglamento



Asimismo, los parlamentarios explicaron que en esta oportunidad no habrá un reglamento de preselección porque ya no corresponde, puesto que todos los detalles ya están inmersos en los 48 artículos de la 1549.



“La ley de convocatoria a elecciones judiciales en 2017 era más bien una ley corta, porque todo lo demás se llevó a un reglamento; en cambio nosotros hemos hecho que todas las actividades que tienen que cumplirse estén en la propia ley, de manera que no se requiere de un reglamento”, explicó la senadora Silvia Salame.



Evidentemente la ley prevé, a partir del artículo 12 el desarrollo de todo el proceso y en la ruta crítica establece con claridad los días de recepción y revisión de los postulantes. Desde el artículo 23 se establecen los “requisitos comunes” para las cuatro instancias judiciales y en seguida se detalla los “requisitos específicos” para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.



La fecha clave



El senador Rejas considera que la convocatoria será publicada el jueves 15 de febrero y según la Ley se debe publicar por tres días consecutivos, es decir hasta el 17 de febrero; lo que significa que desde el 18 de mayo se iniciará el registro de los candidatos que deseen llegar al máximo cargo judicial del país. La convocatoria debe ser enviada a la Asamblea y ser aprobada por dos tercios de los presentes; una vez aprobada la Vicepresidencia debe publicar de inmediato.



Según la Ley, el plazo de 80 días empieza a correr desde la publicación de la convocatoria y ese tiempo se cumpliría el 5 de mayo, fecha en la que la Asamblea debe enviar las listas de todos los preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El trabajo en la Asamblea se definió del siguiente modo: publicación de la convocatoria 3 días; presentación de postulaciones 20 días; verificación de requisitos habilitantes generales y específicos 5 días; publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados 2 días; presentación de impugnaciones 5 días; resolución de impugnaciones 5 días; presentación del recurso de revisión 5 días; resolución del recurso de revisión 5 días; publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos 1 día; evaluación de méritos 14 días; aprobación de los informes de preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa 5 días; sesión de la Asamblea para la aprobación o rechazo de los informes de las comisiones mixtas hasta 8 días; remisión al TSE de la nómina de los postulantes preseleccionados 2 días, lo que sumado da los 80 días.