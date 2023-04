Proyecto de ley criminaliza e impone delitos al uso de las redes sociales

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que “ esta norma criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales y a los ciudadanos. Este es un derecho que afecta a todos, no sólo a los periodistas, y promueve la censura previa. Si revisan el contenido esta norma es una mordaza, previa y posterior”.

“Esto es más que una censura, es otra búsqueda de acallar voces y no el deseo de educar, no el deseo de formar a la sociedad, porque para educar y para formar existen posibilidades que no son penalizar con delitos y sentencias de cinco a siete años. ¿De verdad el gobierno cree que somos ingenuos?, ¿de verdad el gobierno cree que puede destruir la sociedad boliviana? Que puede gobernar haciendo las cosas discrecionalmente, solamente metiéndonos a la cárcel, haciendo que este país sea una gran cárcel”, dijo la senadora Rek.