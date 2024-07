Proyecto del Senado prevé elegir al nuevo Fiscal General en 48 días, conozca las fases que deben seguirse

El optimismo hizo presa de los senadores que aprobaron la noche de este jueves el proyecto “Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado”, que contempla dos fases, la selección y la designación, tareas que prevén hacer en 48 días, desde su inicio hasta la sesión de Asamblea en la que deben elegir al sustituto de Juan Lanchipa, quien no podrá prorrogarse.

“(Juan Lanchipa) no puede prorrogarse; lo dice la norma. Establece que, si no se logra (elegir al nuevo fiscal) hasta el 23 de octubre, de los abogados más antiguos en el Ministerio Público se pueda nombrar un interino, y las disposiciones finales se refieren a eso, es obligación del Fiscal General dar toda la información interinamente, en caso de que no se logre”, remató el senador Luis Flores.