Pugna del MAS salpica al festejo de la efeméride de Cochabamba

Cochabamba llega hoy a su efeméride 213 tras una semana marcada por muestras de civismo, pero también de tensiones políticas al interior del oficialista MAS.



En la ‘Llajta’, la capital del departamento, el alcalde Manfred Reyes Villa, lideró desfiles en los que participaron estudiantes de 240 unidades educativas y fue protagonista en la sesión de honor de rigor, además de la serenata que, por primera vez, tuvo lugar a las orillas de la laguna Alalay.



El clima de celebración contrastó con la instalación de un piquete de huelga de hambre por parte de asambleístas departamentales y representantes de organizaciones sociales aliadas al expresidente Evo Morales. Sucedió ayer en el edificio de la Brigada Parlamentaria del departamento, desde donde los ‘evistas’ presionarán a los legisladores aliados del Gobierno de Luis Arce para que se apruebe la ley de selección de candidatos para los 23 altos cargos, de magistrados y consejeros del Órgano Judicial. La medida tuvo lugar a pesar del “cuarto intermedio” que declararon en La Paz los legisladores que representan al ‘evismo’.



“Nuestras bases han rechazado que nos repleguemos”, declaró ayer a los periodistas Franco García, presidente de la dirección política del MAS en Cochabamba.



Por su lado, el presidente Arce estuvo esta semana en el trópico de Cochabamba, que es el bastión de Evo. Esta vez no se saludaron, tal como sucedió el 5 de julio cuando ambos asistieron a la inauguración de los juegos estudiantiles. En una concentración pública realizada en Villa Tunari, el jefe de Estado dijo que esta vez llegó para entregar proyectos y que, “por razones de tiempo”, se realizó un solo acto. Eso sí, luego estuvo en Chimoré, donde inauguró un supermercado de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Allí fue ovacionado por sus seguidores.



Según el mandatario, se entregaron cinco proyectos de “materia eléctrica” con una inversión de más Bs 72 millones. También entregó un proyecto de fomento a la producción piscícola y destacó que “en el Trópico hay una enorme capacidad productiva”. Luego entregó una planta piscícola para el procesamiento y conservación de la producción de tambaquí y pacú, las dos especies de peces, criados en esa región del país.



El senador Leonardo Loza, uno de los políticos más próximos al expresidente, protestó porque el Gobierno “movilizó funcionarios públicos desde Cochabamba para gritar Lucho, Lucho”. “¿Qué les costaba coordinar con nosotros?”, cuestionó el legislador masista.



“Todas las obras, sea el tren metropolitano y otras son obras que han arrancado cuando estaban en 70% a 80% de desarrollo desde los tiempos de Evo Morales. El gobierno lo que hace es llevar piedras fundamentales, van enterrando piedras y el inicio de obras nunca se hace. Ahora, la entrega de la planta piscícola, que en el gobierno de Evo ya estaba en 90%, es una entrega mentirosa porque no estaba concluida”, dijo Loza.



Anticipó que exigirá a las autoridades del gobierno de Arce que “demuestren que esa planta está funcionando y si no lo hacen, vamos a tomar medidas”, afirmó.



Por su lado, Evo optó por pasar la efeméride en esa región. Ayer participó del aniversario de Chimoré,. “En política, a veces uno se cae, se levanta, gatea, pero sigue adelante cuando hay convicción y compromiso con las nuevas generaciones”, afirmó en palabras de circunstancia e insistió en su pedido al presidente Arce para que promueva un “plan de emergencia” ante la crisis económica.



Las tensiones se dan a menos de un mes del congreso del MAS que debe sesionar en Lauca Eñe para elegir nuevos dirigentes. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la impugnación de esa sede y campesinos del ala arcista anticipan que evaluaran si van o no.



El dirigente Mario Seña dijo que les restringieron la cantidad de delegados y eso no lo aceptarán.