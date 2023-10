Pugna en la Gobernación aleja a Santa Cruz de la sesión del Consejo Autonómico sobre el agua

Santa Cruz no aseguró su presencia en el Consejo Nacional Autonómico (CNA) que sesionará hoy para tratar la crisis climática agravada por la sequía. Los colaboradores más cercanos del gobernador Luis Fernando Camacho anunciaron ayer que la representación de la primera autoridad es “indelegable”. Aguardarán así que un juez autorice hoy el traslado de la primera autoridad cruceña del penal de Chonchocoro a la Casa Grande del Pueblo o que pueda participar “de manera virtual”.

Aguilera recordó que está en juego el “derecho” de Camacho de participar, pero también “debería ser un derecho del gobernador delegar”. Señaló que el CNA es “un espacio que no se puede perder”.

“Hay una intención clara del Gobierno en no permitir la participación del gobernador en la reunión porque él es el principal defensor del medioambiente en Santa Cruz”, manifestó el asesor Efraín Suárez y junto con la Asambleísta Paola Aguirre insistieron en que la norma señala que su asistencia es “indelegable”. Descartaron que Camacho encargue su representación a Aguilera, con quien está distanciado. Poco después, el Tribunal de Sentencia Décimo de La Paz otorgó tutela a Camacho y ordenó al juez Juan José Quiroz dictar una resolución sobre su solicitud de asistencia al CNA , que sesionará desde las 16:00 de hoy en la Casa del Pueblo.

Si Camacho no participa de la cita, sea virtual o presencial, será la tercera vez que Santa Cruz se quedará sin presencia en el Consejo.

El 13 de julio de 2022, Camacho no asistió a la reunión del CNA que postergó el Censo para 2024. justificó su ausencia porque no encontró pasajes disponibles para viajar a La Paz. Entonces, Camacho fue convocado de forma paralela a una audiencia por el caso Golpe I. A pocas horas, le notificaron con la suspensión de la misma. “Buscamos pasajes y no había en ninguna aerolínea”, dijo.