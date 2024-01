Pugna en la Gobernación debilita a líderes y la autonomía pierde terreno

El ex presidente cívico Branko Marinkovic cree que debe haber el respeto a la ley y al voto; es decir, que desde su mirada Luis Fernando Camacho no tiene obstáculos para ser gobernador desde Chonchocoro, de acuerdo con el Estatuto Departamental.

“Los liderazgos cruceños no están demostrando tener una talla democrática y de líderes, siendo de alguna manera el hazmerreír en el resto del país por la manera en la que están actuando algunas autoridades como diputados y asambleístas departamentales que no se guardan ningún adjetivo para poder descalificar al otro”.

“Lo que se tiene es un nombre potente como el de Luis Fernando Camacho, pero no hay líderes cruceños que sean visibles o destacables para que uno diga: estos están haciendo la diferencia . Podrá haber muchos dirigentes en Santa Cruz, pero liderazgos no creo que haya en este momento”.

De parte del Gobierno nacional, el vocero presidencial Jorge Ritcher afirmó que en Santa Cruz existe una crisis en la Gobernación cruceña, además de una estructura quebrada. “También se tiene un liderazgo imposibilitado e inviable, y a esto se suma que el c omiteísmo, a la cabeza del señor (Fernando) Larach , no encuentra una identidad propia que lo caracterice y lo pueda diferenciar del viejo comiteísmo que era muy violento y confrontador”.

Lo que se ha visto esta semana, tanto de un lado como del otro, es que no tienen la capacidad de mirar más allá de sus cargos y sus puestos. Además, considero que en términos políticos se han quedado muy cortos y no han visto que el tema principal es Santa Cruz y cómo se debe responder ante esta crisis, porque no es suficiente decir que esta es una sentencia masista, sino que el problema es que la gente de Creemos ante esta situación dejó que esta situación, por un lado, llegue a la justicia y, por otra, no se haya tenido la capacidad para solucionarlo.