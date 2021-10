Pugna entre masistas termina con una persona apuñalada en Bermejo

Escucha esta nota aquí

La división del MAS vuelve a ponerse en evidencia en Tarija. Este fin de semana el dirigente Lorenzo Mamani fue apuñalado, dos veces, por la esposa del también masista José Aguilar en el municipio de Bermejo. Hace una semana un congreso provincial también terminó en trifulca.

De acuerdo a los reportes, el congreso del partido de Gobierno se suspendió a las 8:00. Se estaba cumpliendo en el coliseo de la urbanización Porvenir; sin embargo, una pugna de poderes entre dirigente obligó a que se reprograme para otra fecha.

“Todo comenzó mal porque no dejaban ingresar a algunas personas, ni a los periodistas. Como se suspendió se fueron a consumir bebidas alcohólicas en los alrededores y es en ese periodo de tiempo que surge la agresión”, afirmó a EL DEBER, una persona que prefirió mantener su nombre en reserva.

Contó que Mamani fue a la casa de Aguilar donde este último consumía bebidas con otras personas. En ese intento aparentemente tuvo un altercado con la hija de los agresores. Después de algunas discusiones y golpes de puño Mamani recibió los dos cortes en la región de la parte baja de la espalda.

“Yo llegué tranquilo, porque solo queríamos hablar con el señor Pablo Díaz (que estaba en la casa de Aguilar) pero estaba en estado de ebriedad, entonces el señor Cayo me golpea y José Aguilar también, me agarré con él (José Aguilar), pero mientras me agredía su señora viene por atrás y me apuñala con un cuchillo. Me dio dos puntazos”, dijo Mamani al canal 11 ABC Bermejo, cuyas declaraciones las publicó en su página de Facebook.

La pugna por tomar el control del MAS en Bermejo surge antes de las elecciones municipales. Inicialmente se propuso a Hugo Hoyos como candidato, pero antes de los registros oficiales fue sustituido por Irineo Aguilar, que finalmente ganó los comicios.

Este lunes, un grupo de dirigentes dio una conferencia de prensa en la que deslindó al MAS de responsabilidad, ya que aseguraron que la agresión se produjo fuera del congreso.

En Tarija no es la primera vez en este mes que se producen conflictos en la interna del partido que lidera Evo Morales. El 16 de octubre el congreso de la provincia Cercado (para elegir a sus nuevos dirigentes) terminó a golpes de puños y sillazos por parte de uno y otro bando que luchan por tomar el control del partido de Gobierno.

