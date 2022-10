Pugna por el poder requiere de nuevos liderazgos y de un plan de país, según analistas

El analista y excandidato a vicepresidente Gustavo Pedraza coincide en que el voto duro del MAS está en el occidente, pero 14 años de gobierno de Evo Morales no han generado progreso para esas regiones y la gente ha tenido que migrar a Santa Cruz en busca de días mejores . “Esto se verá en el censo y por eso se entiende la incomodidad del Gobierno con este tema”.

Acotó que corrientes migratorias de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Oruro y La Paz llegaron a Santa Cruz. “Eran migrantes collas que no perdieron identidad territorial con su origen, pero en cuanto a la residencia forman una nueva identidad regional vinculada a los referentes culturales”.

Silva cree que “la inercia económica que tiene Santa Cruz, va en busca de generar un proyecto político, no solo en el ámbito regional, s ino a escala nacional para que en las próximas décadas se pueda sincronizar el poder económico , con el político”.

Camacho no pudo establecer un liderazgo nacional. Pedraza asegura que hay una serie de “líderes emergentes”, más allá de Camacho. Para el exministro de Autonomías en la gestión de Evo, Hugo Siles, “hay una pugna de poder de la región con el MAS, y el gobernador es la única cabeza visible, es la única autoridad de confrontación, sin aceptar ningún tipo de coordinación. No hay una sola reunión en la que se haya sentado con el presidente Arce. Su liderazgo ha logrado activar la movilización callejera para algunos temas, pero no alcanza a convertirlo en líder nacional”.