Pugna por la representación de las mujeres interculturales desata hechos de violencia en La Paz

Una pugna por la representación de la Confederación de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia desata hechos de violencia en la ciudad de La Paz. Dos frentes intentan tomar el control de la sede, ubicada en la zona de Miraflores.

Uno de los sectores sostiene que el V Congreso Ordinario Nacional, del 9 de octubre, eligió a Amalia Yanarico como la nueva ejecutiva, pero otro respalda a Angélica Ponce y determinó iniciar una huelga de hambre.

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo la pugna se concentra en puertas de esa instancia, donde se registraron enfrentamientos y la Policía Boliviana tuvo que intervenir con agentes químicos.

“Me están amenazando para que me haga a un lado, yo no voy a hacer caso, yo voy a morir en la lucha. Me están amenazando diciendo que puedo desaparecer a la vuelta de la esquina”, denunció Ponce hace algunos días.

También se advierte que varones del sector intercultural fueron usados para golpear a las mujeres que permanecían en vigilia y se exige la intervención del Ministerio de Desarrollo Rural y la Defensoría del Pueblo.