Pumari enfrenta la justicia con un abogado de oficio y acogiéndose al silencio

“Conocidos mis derechos constitucionales, me voy a abstener a prestar mi declaración en presencia de mi abogado defensor”, señala la parte central de la declaración informativa que prestó el ex dirigente cívico, Marco Pumari, en la Estación Policial Integrada (EPI) de la localidad de Betanzos, en el departamento de Potosí. El ex dirigente no tenía abogado y le asignaron un defensor público.





Pumari está en una de las celdas policiales de la EPI de Betanzos, una comunidad que está a 45 kilómetros de Potosí. Michael Salas Oña es el abogado de defensa pública que asiste al ex cívico, mientras se presenta el abogado defensor de confianza.





El también ex candidato presidencial fue aprehendido la noche del jueves en la ciudad de Potosí. Inicialmente el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) reportó su desaparición; luego surgió la versión de fue aprehendido por la Policía y que era llevado a La Paz. No obstante, este viernes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que fue aprehendido y está en Potosí.





Este viernes por la mañana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el dirigente está acusado de cinco delitos, allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado, daño calificado y obstrucción como delito electoral. La denuncia por este caso fue presentada en octubre de 2020 por un vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí.





Según el secretario general de la FGE, Edwin Quispe, en este tiempo se logró recibir la declaración de varios testigos que identificaron a Pumari como uno de los responsables de la toma y el incendio del TED de Potosí. Aunque no mencionó qué otras personas más fueron identificadas.





De acuerdo con los informes extraoficiales de los medios locales de Potosí, hay 16 órdenes de aprehensión en total y por eso ayer se realizaron tres allanamientos en busca de otras personas que, en ese entonces, participaron de esos hechos. El comandante general de la Policía, General, Jhonny Aguilera, confirmó que Pumari y Juan Carlos Manuel tienen órdenes de aprehensión "y hay otras órdenes más", dijo a los periodistas en Santa Cruz.





Los medios locales informaron que hay 16 órdenes de la Policía y por eso llegó el contingente de cinco departamentos. Hasta el momento se conoce de la aprehensión de Marco Pumari y del actual presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel.

