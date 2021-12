Pumari llega a Llallagua para su audiencia cautelar

Escucha esta nota aquí

Pocos minutos antes de las 16:30 de este sábado, el exlíder cívico potosino y excandidato a la vicepresidencia de Bolivia, Marco Antonio Pumari, fue ingresado hasta el edificio del poder judicial de Llallagua, Potosí, para su audiencia cautelar.

Pumari es acusado por el Ministerio Público de ser uno de los responsables de la quema del Tribunal Departamental Electoral (TED) en Potosí, el 2019, tras las fallidas elecciones de ese año.

En las puertas del edificio judicial un grupo de personas, con pancartas en manos, llegaron para expresarle su apoyo, mientras que el otro grupo, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), le gritaron “asesino” además de nombrar los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata.

La esposa del excandidato a vicepresidente denunció, en primera instancia, el traslado de la audiencia a Llallagua debido a que el MAS movilizaría grupos de choque a esta localidad para agredirlo. "Me siento muy preocupada por me enteré que a mi esposo lo están trasladando a Llallagua, he estado toda la noche en vigilia, para que no los trasladen, pero no sé por qué lado lo sacaron desde el municipio de Betanzos”, dijo la mujer.

Dentro de esta línea, la alianza opositora Creemos denunció, a través de un comunicado, que este es un traslado “ilegal” y que está “provocando” el linchamiento del excívico potosino porque “Llallagua se caracteriza por ser un bastión del MAS”, por lo que, este traslado constituiría “un peligro” a la integridad física de Pumari.

“Esta actitud del Gobierno del MAS en complicidad con el Órgano Judicial vulnera en forma flagrante la vida y seguridad de Pumari, vulnerando sus derechos y en especial sus garantías constitucionales buscando eliminarlo, como sucedía en las peores dictaduras”