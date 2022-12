Pumari sobre Camacho: “Pido al pueblo cruceño que no abandone ni olvide a sus líderes”

Mediante sus redes sociales, el también excandidato a la Vicepresidencia de Creemos, instó a la población cruceña a no olvidar a los líderes que protagonizaron la lucha por la democracia y la libertad en 2019 , cuando Evo Morales renunció a la Presidencia.

“Pido al pueblo cruceño que no abandone ni olvide a sus líderes que lucharon por su tierra, porque cobarde jamás ha sido el cruceño, ya que tengo el orgullo como potosino de haber luchado con ustedes”, indicó Pumari , quien también se encuentra detenido hace más de un año.

Advirtió que “grupos criminales que manejan la justicia” quieren llevar a un camino “peligroso y sin retorno” al país e instó a poner un alto a “este atropello, a esta instrumentalización de la justicia”, porque, de no hacerlo, “estaremos destinados a ser esclavos de los que hoy ostentan el poder”.

“No se trata de defender a una persona, hoy no se trata que, si es camba, kolla o chapaco, hoy se trata de defender el estado de derecho, hoy se trata de defender y luchar por la libertad de todos los bolivianos ”, agregó.

Finalmente pidió “que queden atrás nuestras diferencias y que nuestros hijos sean la razón y la fuerza para no cansarnos y no agachar la cabeza”, a tiempo de expresar su solidaridad con la población cruceña y con la familia de Camacho. “Sé que mientras su familia y su pueblo sean fuertes y estén de pie no habrá dictadura que nos ponga de rodillas”, concluyó.