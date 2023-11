¡Qué calor! Los desafíos que enfrentan los pobladores de las zonas bolivianas con temperaturas mayores a 40°C

La población de estos lugares, procura tener herramientas para refrescarse, como aire acondicionado o ventiladores, sin embargo, esta no es una realidad que todos los habitantes pueden permitirse, por lo que, tienen que acudir a mojarse, dormir afuera de sus cuartos, buscar lugares con sombras hasta que pase el calor, hidratarse constantemente, entre otros.

Las altas temperaturas, que han sobrepasado los 44 °C en noviembre, están generando sequías y secando cañadas, lagunas y el Rio Pilcomayo . Esta situación afecta no sólo a la población humana, sino también a la fauna silvestre, que lucha por encontrar fuentes de agua para mitigar el calor.

“Tenemos rayos UV en categoría 9 en Villa Montes, el máximo es 11, que eso lo viven normalmente las zonas altas – altoandinas (como Oruro o La Paz) , que tienen estos valores altos por la altura de la topografía del lugar. Nosotros que estamos en una zona baja, no tenemos más de 300 metros, 320 metros de altura, pero tenemos rayos UV muy fuertes”, comentó Ludmila Pizarro, bióloga y presidenta de la Fundación BioChaco.

Este año, el municipio josesano ha tenido olas de calor prolongadas. Según BTV, el 11 de septiembre de este año, el municipio registró una temperatura de 41, 8° C.

“Hay barrios que no cuentan con agua en la noche y si no se proveen, no tienen para el día. Es totalmente real. Son los impactos que sufrimos después de actividades diarias, cuesta”, expresó Alan Poiquiviquí, licenciado en Turismo y trabajador de la Escuela Taller de la Chiquitanía.