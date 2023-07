“Que el presidente se cuide de Huarachi”, la advertencia de un dirigente campesino que ratifica denuncias contra el líder de la COB

“Estoy seguro, le doy mi palabra, no va a pasar algunos meses y el señor Huarachi, junto con algunos dirigentes de la COB, van a plantear una propuesta, supuestamente en favor de su sector asalariado, y como el gobierno de Lucho no va a tener posibilidades, habrá una movilización con paros y bloqueos”, afirmó el dirigente campesino en una entrevista con el programa '¡Qué semana!', que se emite por EL DEBER Radio.

“Un viceministro del Gobierno de la señora Jeanine Áñez me ha manifestado de manera personal de que él fue testigo de que el ministro Arturo Murillo, en fecha 26 de mayo (de 2020), a horas nueve de la mañana, en las oficinas del propio Ministerio de Gobierno, del cobro irregular de dinero: $us 80.000 al señor Juan Carlos Huarachi; $us 70.000 a la señora Segundina Flores y $us 60.000 dólares el señor Henry Nina”, detalló.