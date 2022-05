¿Qué funde mi propio partido? Ministro de Gobierno cree que Evo no se refería a él

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cree que Evo Morales no se refería a él cuando criticó a algunos colaboradores del presidente Luis Arce, recomendándoles que funden su propio partido, por sostener que en el MAS “existen diversas corrientes políticas que convergen y divergen”.

A juicio de la autoridad nacional, el dirigente cocalero no mencionó específicamente su nombre, razón por la que no se siente aludido, pese a que citó las palabras que en algún momento mencionó, cuando se le consultó por las fricciones al interior del oficialismo.

“No ha manifestado de manera específica mi nombre el señor Evo Morales, diciendo que funde mi propio partido, entonces, esta aseveración falta completamente a la verdad”, indicó el titular en conferencia de prensa.

Evo, mediante un artículo de opinión, enfatizó que “somos un movimiento político con ideología, con principios y no comparto cuando algunos ministros dicen: ‘En el MAS convergen diversas corrientes políticas, lo que no quiere decir que está dividido’. No hay diferentes corrientes políticas, por favor. Algunos miembros de nuestro Gobierno nacional están queriendo hacer ver que aquí hay derecha, hay izquierda”.

Del Castillo intentó aminorar las críticas y se comprometió a seguir trabajando para la unidad dentro del MAS, pero también entre la población. “La unidad del MAS es indisoluble, seguiremos trabajando por la unidad del partido más grande que ha existido en la historia, seguiremos trabajando en la unidad del Instrumento Político Para la Soberanía del Pueblo sino también para la unidad del pueblo boliviano y podamos construir una patria de cara al bicentenario, unida, digna y que todos estemos orgullosos de los 200 años de nuestra patria”, concluyó.

Tuit de Morales:

Los militantes del MAS-IPSP somos de convicción y no de ambición, somos de izquierda y no de derecha; los que somos formados desde las bases cuidaremos la línea ideológica. Si algunos piensan diferente que organicen su partido, están en su derecho, pero no van a derechizar al MAS pic.twitter.com/NzBVwLef1T — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 22, 2022