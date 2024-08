“Que me metan a la cárcel”, dice un confrontador Evo Morales

Un Evo Morales más confrontador vuelve a provocar al actual Gobierno encabezado por Luis Arce. “No me voy a presentar (ante la Justicia), que me metan a la cárcel” manifestó en su programa dominical en Radio Kawsachun Coca. De esta manera responde al actual procurador general del Estado, César Siles, quien ha demandado al expresidente por calumnias e injurias.

Este mismo fin de semana, afines a Morales y seguidores del oficialismo arcista se enfrentaron en Soracachi, comunidad del municipio de Paria (Oruro). Debido a la violencia de los enfrentamientos, Evo no pudo acceder y participar de un acto de proclamación.

¿Puede ir a la cárcel?

Evo Morales ha sido enfático al señalar que “no me voy a presentar (ante la Justicia), que me metan a la cárcel” . De esta manera responde a las manifestaciones del procurador general del Estado, César Siles, quien aseguró días atrás que el exmandatario debería responder ante la justicia por un proceso en su contra.

“Habrá un momento para que venga a una audiencia de conciliación en la que puede retractarse en todo lo que ha dicho; a esa (audiencia) puede asistir o no, es voluntario. Pero la segunda, (sobre el juicio) es obligatoria, si no viene es declarado rebelde y se emite la orden de aprehensión inmediata”, recordó Siles.

Además, justifica una posición de víctima. “Por denunciar, me van a procesar. No tengo ningún miedo”, sentenció. Y profundiza aún más: “Van a usar a Dávila, van a usar mujeres para dañar mi reputación; todo orientado a que Evo no sea candidato a presidente”, concluyó.