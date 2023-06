¿Qué pasará con Del Castillo luego de la censura?

La sentencia constitucional 0020/2023 publicada en abril de este año declaró como inconstitucionales tres artículos de la Ley 1350, “Ley que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional” y que ahora facultan al presidente del Estado a no destituir al ministro censurado en la Asamblea Legislativa. Por tanto, Luis Arce no está obligado a destituir a su ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo.